 

Употребление марихуаны может мешать забеременеть

15.01.2021, 0:42, Разное
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Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует женщинам, которые беременны или хотят зачать ребенка, отказаться от употребления марихуаны. В то же время, исследования показывают, что все больше женщин курит ее в этот период.

В исследовании на животных было установлено, что марихуана может влиять на внутреннюю оболочку матки, снижая вероятность успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Известно, что у обезьян она может предупреждать овуляцию.

Надежных данных о влиянии марихуаны на зачатие у людей до настоящего времени не было. В предыдущих исследованиях ученые использовали информацию, полученную со слов респондентов. Это снижает достоверность научных работ, потому что женщины нередко скрывают употребление марихуаны.

Новое исследование

Авторы нового исследования проанализировали данные о 1200 женщинах в возрасте от 18 до 40 лет, которые пытались забеременеть. В прошлом у каждой участницы было от одного до двух выкидышей. За каждой из них наблюдали в течение шести месяцев, во время которых они пытались зачать ребенка.

В начале исследования каждая женщина представила данные о том, употребляла ли марихуану в течение предыдущего года. Также у участниц дважды определяли содержание действующих веществ марихуаны в моче – в начале наблюдения и через шесть месяцев (или после зачатия).

Марихуану употребляли 62 женщины (5%). 18 из них пытались это скрыть, но анализ мочи не позволил им сделать это. Рассчет показал, что у женщин из этой группы вероятность забеременеть в течение одного менструального цикла была ниже на 41%. К концу исследования смогли забеременеть 42% женщин употреблявших и 66% не употреблявших марихуану.

«Эти результаты подчеркивают потенциально вредную связь между каннабисом и репродуктивным здоровьем», написали авторы в выводах исследования.

Ученые отмечают, что в этом исследовании мало женщин употребляли марихуану. Кроме того у каждой из них в анамнезе были выкидыши. Эти факторы могут делать научную работу менее точной. Чтобы понять, справедливы ли ее выводы для всех женщин, результаты нужно проверить в более крупном исследовании.



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