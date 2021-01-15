 

В организме человека обнаружен «второй мозг»

15.01.2021, 7:05, Разное
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Бывают ситуации, когда человек принимает решения, основываясь не на логику, а на предчувствие или инстинкт.

В связи с этим ученые из Калифорнийского университета (США) задумались, какой именно орган отвечает за этот процесс, и в результате исследования пришли к выводу, что у человека есть «второй мозг».

Многим, вероятно, знакомо чувство, когда от волнения внутри будто бы что-то сжимается, либо от страха начинает тошнить. Все это достаточно ясные ощущения, за которые, по мнению исследователей, отвечает так называемый второй мозг. Он представляет собой обширную нейронную сеть, имеющую связь с кишечником. Нейросеть посредством блуждающего нерва осуществляет непрерывное взаимодействие с головным мозгом. Ученые сообщили, что в области живота присутствует около 100 миллионов нервных клеток, и почти столько же клеток находится в спинном мозге.

По словам исследователей, ощущения и чувства, которые испытывает человек, могут фиксироваться. То есть второй мозг запоминает все состояния, в которых пребывает кишечник, находясь в различных условиях. Весь этот механизм отдаленно напоминает работу с базой данных, когда необходимо оценить новые задачи, используя имеющуюся информацию, не прибегая к логическим мышлениям.

В своем исследовании ученые пошли дальше, решив в дальнейшем создать такое устройство, которое будет отслеживать сигналы, поступающие через энтеральную нервную систему человека. В случае успеха в медицине откроются новые возможности в лечении и профилактике заболеваний нервной системы.



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