 

Выходец из Украины Левчин, сооснователь PayPal, стал миллиардером в США

14.01.2021, 23:56, Новости дня
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Американский бизнесмен украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после выхода на биржу финтехкомпании Affirm. Об этом пишет Forbes.

Сервис рассрочки Affirm создан в 2012 году. С его помощью можно покупать одежду, обувь и другие товары у розничных продавцов в рассрочку. Издание отмечает, что пандемия помогла бизнесу взлететь, как и многим компаниям в сфере финансовых технологий. В ходе размещения акций Affirm подорожала до $23,6 млрд. 

В результате 11-процентная доля Левчина теперь оценивается в $2,7 млрд, что делает его новым миллиардером в сфере финансовых технологий, пишет Forbes.

Новый миллиардер – уроженец Украины. Левчин родился в Киеве, но в 1991-м, когда ему исполнилось 16, его семья получила политическое убежище в США, где он окончил Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне. Сейчас Левчин живет в пригороде Сан-Франциско.

Левчин – один из соучредителей сервиса PayPal. В 2002 году компания – владелец PayPal слилась с компанией X.com Илона Маска, в результате чего появилась компания PayPal Inc. В 2002 году ее купила eBay. Левчин после этого основал компанию Slide для разработки социальных приложений. Ее купил Google в 2010 году. TechCrunch писал, что сумма сделки составила $182 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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