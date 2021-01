Blue Origin успешно запустила пассажирскую ракету

14.01.2021, 23:56, Новости дня

Американская компания Blue Origin успешно запустила многоразовую ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой. Видео запуска, полета и посадки опубликовали в YouTube компании.

Сообщается, что это был 14-й полет ракеты New Shepard. Она подняла обновленную капсулу для пассажиров, которая после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась. В капсуле не было людей – только манекен по имени Скайуокер и 50 тыс. открыток от студентов со всего мира.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров. Когда Blue Origin намерена начать коммерческие полеты и сколько будет стоить билет, неизвестно.

—