 

Переболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

14.01.2021, 23:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем. Об этом его врач Альберто Дзангрилло сообщил 14 января, пишет газета Corriere della Sera. 

По словам медика, 84-летний политик почувствовал себя плохо, когда гостил у дочери на юге Франции. 11 января Дзангрилло срочно вылетел к Берлускони и после осмотра решил не перевозить экс-премьера в Италию, а срочно отправить в кардиологический центр в Монако. 

Врач решил, что “перевозить его в Италию было бы рискованным”. 

Берлускони позже сообщил в Twitter, что “находится в хорошем состоянии здоровья”, а госпитализация была необходимой для “рутинных обследований, навязанных осмотрительностью врачей”. 

Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti.

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 14, 2021

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.

В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в 2019-м – на кишечнике.  

В сентябре 2020 года политик болел коронавирусной инфекцией COVID-19. После появления первых симптомов 4 сентября Берлускони поместили в изолированную палату клиники “Сан-Рафаэле”. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. 14 сентября экс-премьер Италии выписался из больницы. COVID-19 он назвал самым опасным испытанием в жизни. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Совиные крылья станут образцом для создания бесшумных самолетов

11.08 / Ученые из РФ запатентовали вакцину от коронавируса

01.11 / Алиев счел, что «Армения признала свое поражение»

08.09 / Соратника Навального раскритиковали за сравнение Рошаля с нацистским врачом

10.11 / Россия заявила о готовности реагировать в случае введения США санкций

17.08 / Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

16.12 / Венедиктов: Одним из кандидатов в преемники Путина по-прежнему является Медведев

25.06 / Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма

07.07 / Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс – Резников

24.07 / Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска