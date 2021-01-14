 

В Южном Судане повторно задержали россиян, путешествующих с блогером Варламовым

14.01.2021, 23:56, Новости дня
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14 января в Южном Судане задержали директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, предпринимателя Вадима Гинзбурга и жену блогера Ильи Варламова Любовь. Об этом “Медиазоне” сообщил издатель Петр Верзилов.

По его словам, после освобождения 13 января Варламову и Верзилову запретили выходить из отеля, остальным членам их компании это не было запрещено.

“Поскольку мы попали во все южносуданские СМИ, нам из-за этого нельзя выезжать из Джубы, иначе нас арестуют”, – сказал издатель.

Трое спутников Варламова отправились на экскурсию по южносуданским деревням, во время которой их задержали.

“Их привезли на военную базу вместе с представителем министерства печати. Он их сопровождал к племенам, следуя указаниям министерства, которое сказало, что Верзилов и Варламов должны оставаться в отеле, а этих мы повезем на экскурсию. На военной базе говорят, что их оставляют там на ночь”, – отметил Верзилов.

Варламова и его спутников задержали 13 января, об этом сообщил блогер на своем сайте. Они приехали в Южный Судан в качестве туристов. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты и хотела вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

По словам Варламова, южносуданские силовики увидели в его вещах пульт от дрона, который у блогера забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Военные Южного Судана заподозрили, что российские туристы могли вести “съемку военных объектов с дрона”.

К вечеру 13 января Варламов сообщил, что всех пятерых отпустили на свободу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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