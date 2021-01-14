 

США ввели санкции против производителя смартфонов Xiaomi

14.01.2021, 23:50, Новости дня
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Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, информирует Reuters.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг США ввели визовые ограничения в отношении глав китайских госкомпаний, членов Коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС Народно-освободительной Армии.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции такде увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.



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