 

Госдеп вновь пригрозил санкциями за участие в «Северном потоке – 2»

14.01.2021, 23:50, Новости дня
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Соединенные Штаты предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщил представитель Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года) и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток – 2». Как сообщил 15 июля [2020 года] на пресс-конференции госсекретарь США [Майкл Помпео], те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями», – приводит слова представителя Госдепа США ТАСС.

Ранее появились сведения, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года.

Накануне стало известно, что Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей. По данным Reuters, Госдепартамент США к четвергу или пятнице должно представить сведения о компаниях, содействующих реализации проекта. В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.

В тот же день датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США. Позже глава немецкого энергетического концерна Uniper Андреас Ширенбек сообщил, что не получал санкционных угроз со стороны Вашингтона из-за участия в проекте «Северный поток – 2». В МИД РФ выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2» вопреки давлению со стороны Соединенных Штатов на европейских партнеров Газпрома.

Напомним, в принятом Сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер РФ Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован.

В начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который должен помочь завершению «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы.



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