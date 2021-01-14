Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус

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14.01.2021, 23:50, Новости дня
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Результат теста на коронавирусную инфекцию футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы оказался сомнительным, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, из-за сомнительного результата форвард может пропустить первый сбор команды в ОАЭ, на который команда отправится 15 января. Отмечается, что у голкипера клуба Андрея Лунева аналогичная ситуация, передает ТАСС.

Руководство «Зенита» решило не рисковать, так как в Дубае строгие правила безопасности. Подчеркивается, что Дзюба может присоединиться к «Зениту» позднее или начать подготовку ко второй части сезона со второго сбора.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.

Напомним, 28 ноября нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».



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