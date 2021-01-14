Ученые сравнили защитный эффект после перенесенного COVID-19 и прививки

14.01.2021, 23:48, Разное

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В масштабном исследовании SARS-Cov2 Immunity & REinfection EvaluatioN (SIREN) приняли участие более 20 тысяч медицинских работников из 100 больниц Великобритании. С начала 2020 года в этой когорте у 6614 человек был выявлен COVID-19 с помощью тестирования либо клинической оценки симптомов. С июня по ноябрь участники каждый месяц они сдавали тесты на антитела и ПЦР-тесты для выявления любых инфекций. За этот срок повторное заражение подтвердилось у 44 медицинских работников. Только у 15 человек были признаки заболевания, все остальные переносили SARS-Cov-2 бессимптомно.

На основании этих данных ученые сделали вывод, что перенесенная инфекция обеспечивает 83-процентную защиту от повторного заражения, а также снижает вероятность развития осложнений. Длительность иммунитета после выздоровления составляет не менее 5 месяцев, считают ученые.

Ведущий автор исследования SIREN профессор Сьюзан Хопкинс (Susan Hopkins) заявила, что защитный эффект после перенесенной инфекции сопоставим с иммунитетом после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. Фармпроизводители сообщили о 95% эффективности вакцины, но, по мнению ученого, скорее всего, эти данные не подтвердятся, поскольку этот показатель не учитывает бессимптомных носителей.

Профессор также отметила, что защита после перенесенного заболевания «намного лучше», чем после прививки вакциной, разработанной Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca. После финальной оценки результатов клинических испытаний эффективность препарата составила 70%.

Вместе с тем ученые напоминают, что выздоровевшим пациентам стоит сохранять бдительность и защищаться от повторного заражения — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.