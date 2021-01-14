Мнение: Навальный подвел Путина?

14.01.2021, 23:44, Разное

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве заявило, что предпримет «все действия по задержанию» Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Обещанием задержать Навального ФСИН еще и выставила себя идиоткой, заявив, что Навального объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Потому что с 24 сентября «управлению не известно» фактическое место нахождения Навального.

ФСИН не скрывает, что до 24 сентября в службе , конечно, знали, что Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Но после того, как Навального выписали, не знают. Хотя не совсем понятно, для чего ФСИН хотела узнать, где конкретно находится Навальный после выписки? Чтобы сообщить смежникам точный адрес? И дотравить Навального? Чтобы тот уже наверняка не вернулся в Россию?

Вообще-то решение о том, чтобы находящегося в коме Навального доставили из Омска в Берлин принималось на самом высшем уровне, чуть ли не лично Путиным.

Возможно, что в Кремле рассчитывали, что Навальный уже никогда не вернется в Россию? Выходит, что своим решением о возвращении Навальный подвел Кремль и лично Путина? И именно поэтому ФСИН решил продемонстрировать служебное рвение? Мол, Владимир Владимирович, может не волноваться, мы не позволим Навальному остаться в России на свободе?

Фотография Алексея Навального отсюда