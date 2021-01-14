Лукашенко ввел крупные штрафы за бело-красно-белые флаги

14.01.2021, 23:02, Новости дня

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Александр Лукашенко сегодня подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях Беларуси. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Новый кодекс позиционируется как имеющий “предупредительный и профилактический” характер работы с правонарушениями. Агентство отмечает, что новые кодексы направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Так, из КоАП были исключены 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций – скорректированы.

В то же время председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова сообщила изданию Office Life, что новое законодательство предусматривает серьезные штрафы за использование любой “неустановленной символики”.

“У нас есть государственная установленная символика, а все остальное – неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут – это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд”, – заявила Кочанова.

Она подчеркнула также, что Минск “уже зачистили, и хорошо зачистили” от негосударственной символики.

Telegram-канал “Пул первого”, близкий, по данным местных СМИ, к пресс-службе президента, сообщает, что за вывешивание флагов жителей страны будут штрафовать до 580 белорусских рублей ($225). Для юридических лиц эта сумма составит до 1740 белорусских рублей ($676).

Издание Office Life отмечает, что белорусское законодательство сегодня различает понятия “государственная символика”, “зарегистрированная символика” и “запрещенная экстремистская символика”. БКБ не упоминается ни в Республиканском списке экстремистских материалов, ни в постановлении МВД о запрещенной символике. Понятие “неустановленная символика” в законодательстве не прописано.

Однако правоприменительная практика показывает, что белорусов штрафуют или отправляют под арест за использование бело-красно-белого флага. Он являлся государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово используется участниками уличных протестных акций, не согласными с результатами президентских выборов 2020 года.

Поправки были разработаны администрацией президента, сообщает БЕЛТА. При их подготовке Лукашенко утверждал, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. “Не нужно цепляться к людям по мелочам”, – заявил он тогда на совещании.

Новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно отвергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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