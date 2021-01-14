“Подход изменился”. Американский Институт Катона прекратил сотрудничество с Илларионовым

14.01.2021, 23:02, Новости дня

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Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов больше не работает в исследовательской и просветительской американской организации Институт Катона. Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal 14 января.

“Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге “Поджог Рейхстага” – 2021″. Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на регулярно задаваемые вопросы, какова позиция института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: “У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников, на выражение которых они имеют полное право”. Сейчас этот подход изменился”, – написал он.

На сайте организации сейчас указано, что Илларионов был старшим научным сотрудником института с 2006-го по 2021 год. При этом 13 января он еще значился в числе экспертов, свидетельствует архивная копия страницы.

РБК в институте подтвердили, что Илларионова уволили.

“У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире”, – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс.

11 января Илларионов на портале LiveJournal опубликовал пост, в котором штурм Капитолия 6 января назвал “ловушкой”. Он отмечал, что власти Вашингтона якобы специально создавали “впечатление исключительной слабости правоохранительных сил и их полного отсутствия именно там, где ожидалось скопление большого числа людей”. Также он писал, что митингующих провоцировали представители движения BLM.

Издание Politico 12 января написало, что такая риторика резко контрастирует с заявлением, опубликованным на прошлой неделе президентом и главным исполнительным директором Института Катона Питером Геттлером, который назвал штурм Капитолия “прямым нападением на конституцию Соединенных Штатов, верховенство закона и конституционную республику”. В институте заявили, что не согласны со словами Илларионова, и начали проверку в отношении экс-советника Путина.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 13 января Палата представителей проголосовала за эту резолюцию: она получила поддержку большинства конгрессменов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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