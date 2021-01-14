В куриных крыльях, импортируемых из Польши, выявили сальмонеллу – Госпродпотребслужба Украины
14.01.2021, 23:02,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В партии куриных крылышек, произведенных в Польше и экспортированных в Украину и Данию, обнаружена сальмонелла. Информация об этом 14 января опубликована в Facebook Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве
Получатель партии курятины – ООО “Агропобутсервис”, зарегистрированное во Львовской области.
В ведомстве сообщили, что согласно счету-фактуре из Польши, ООО должно получить также замороженную куриную печень.
“Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом”, – уточнили в сообщении.
https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3583120285117052
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет