 

В куриных крыльях, импортируемых из Польши, выявили сальмонеллу – Госпродпотребслужба Украины

14.01.2021, 23:02, Новости дня
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В партии куриных крылышек, произведенных в Польше и экспортированных в Украину и Данию, обнаружена сальмонелла. Информация об этом 14 января опубликована в Facebook Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве

Получатель партии курятины – ООО “Агропобутсервис”, зарегистрированное во Львовской области.

В ведомстве сообщили, что согласно счету-фактуре из Польши, ООО должно получить также замороженную куриную печень.

“Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом”, – уточнили в сообщении.

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3583120285117052

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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