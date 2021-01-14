Ученые объяснили рост случаев аллергии на продукты питания

14.01.2021, 22:58, Разное

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Иммунобиологи Йельского университета объяснили рост за последние 30 лет случаев пищевой аллергии у людей из развитых стран. По словам специалистов, у 8 % детей в США возможна потенциально смертельная реакция иммунной системы на молоко, орехи и рыбу.

Ученые отмечают, причиной возникновения пищевой аллергии является отсутствие в современной среде естественных патогенов. Из-за этого часть иммунной системы, эволюционировавшая именно для борьбы с подобными естественными угрозами, становится сверхчувствительной к определенным продуктам питания. По мнению иммунобиологов, в организме каждого человека существует так называемая система контроля качества пищевых продуктов, главным заданием которой является защита от употребления вредной еды. Функционирование этой программы нарушается присутствием неестественных веществ, в том числе обработанных пищевых продуктов или химических средств, особенно тех, которые используются для мытья посуды. Также на организм человека оказывает влияние отсутствие естественного воздействия микробов.

Ученые подчеркивают, программа контроля качества пищи присутствует у всех животных, и именно она отвечает за обнаружение продуктов с неприятным запахом и вкусом и выведение токсинов, попавших в кишечник. Для нейтрализации угроз для организма активизируется работа части иммунной системы и парасимпатической части нервной системы, которые становятся сверхчувствительными из-за отсутствия в окружающей среде паразитов. Вследствие этого повышается вероятность реакции на безвредные белки, содержащиеся в определенных продуктах питания. Теория ученых подтверждается также меньшей подверженностью развитию пищевой аллергии людей, проживающих в сельской местности, по сравнению с жителями мегаполисов.

Иммунобиологи полагают, их теория способна стать основой для лечения или профилактики пищевой аллергии в будущем.