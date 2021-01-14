“Магия Востока”: Оксана Самойлова предстала в эротическом образе

14.01.2021, 22:58, Разное

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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова предстала перед поклонниками в эротическом образе. Такие фотографии пользователи не ожидали увидеть на странице матери четверых детей.

Магия Востока

После Нового года Оксана Самойлова с супругом, тремя дочками и сыном отправилась на отдых в Арабские Эмираты. В один из дней Самойлова уговорила всю свою большую семью на фотосессию в пустыни. После съемки совместных кадров она переоделась в шикарный наряд, декорированный камнями и цепями. Макияж для фотосессии знаменитость сделала сама. Она идеально подчеркнула глаза в тон костюму и выделила свои пухлые губы нюдовой помадой.

Фотографии не оставили подписчиков равнодушными. За короткое время снимки собрали огромное количество лайков и положительных комментариев. Пользователи восхитились идеальной фигурой Оксаны Самойловой. Напомним, что с рождения ее четвертого ребенка прошло 11 месяцев.

Нашлись и те подписчики, которые заявили, что на новых фотографиях из пустыни Оксана Самойлова очень похожа на бывшую избранницу Тимати Анастасию Решетову.

Любовь к пустыне

В Дубае звездная чета провела восемь дней. Отпуск прошел весело и быстро. Оксана Самойлова даже не смогла понять, понравилось ли ей в Арабских Эмиратах или же нет.

Модель заявила, что буквально влюбилась в пустыню. Во время съемки у нее летали бабочки в животе от восторга. В очередной раз Самойлова удивляется, насколько красивой является планета Земля.

Продолжение отпуска

Из Арабских Эмиратов звездная семья отправилась на Мальдивы. На островах Оксана Самойлова и Джиган проведут еще две недели. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram многодетная мама уже пояснила о планах поправиться на два килограмма. Модель не раз говорила, что нравится себе, когда она весит более 60 килограммов.

Минувшей ночью на островах шел дождь, а утром распогодилось. Сейчас звездная семья пытается наладить режим дня, чтобы можно было комфортно отдыхать.

К слову, на Мальдивах Оксана Самойлова и Джиган были в ноябре прошлого года. Модель рассказала, что было принято решение снова отправиться на популярный курорт, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство стран остаются закрытыми.