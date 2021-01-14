Полицию Нью-Йорка обвинили в чрезмерном применении силы при погромах

14.01.2021, 22:56, Новости дня

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Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против департамента полиции города в связи с нарушением стражами порядка прав граждан на «мирный протест» в ходе массовых беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я подаю иск против департамента полиции Нью-Йорка, чтобы положить конец его систематическим и вопиющим нарушениям прав жителей Нью-Йорка… В нашем знаковом иске описываются годы чрезмерного применения силы полицией Нью-Йорка и ложных арестов жителей города, последнее – во время протестов за расовую справедливость в 2020 году. Это противоправное поведение привело к серьезным травмам и нарушило основное право на мирный протест», – приводит слова генпрокурора Нью-Йорка РИА «Новости».

В иске Джеймс утверждает, что департамент полиции и его руководство не обучали, не контролировали и не приучали сотрудников дисциплине должным образом, чтобы предотвратить неправомерные действия полицейских, несмотря на то, что знали и публично признавали, что стражи порядка нарушают права жителей Нью-Йорка. Генпрокурор Нью-Йорка отмечает, что требует системных реформ департамента и введения контроля за действиями полиции в последующих протестах и соблюдения правоохранителями закона.

«Сегодняшним иском положен конец этой давней практике жестокого и незаконного применения силы», – подчеркнула Джеймс.

Напомним, в июле минувшего года генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Позже стали известны результаты медицинской экспертизы, согласно которым в организме Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннесоте, была обнаружена смертельная концентрация наркотиков, вызывавших отек легких и ставших вероятной причиной его смерти.