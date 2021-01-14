 

Мнение: Зачем в Вашингтон ввели войска?

14.01.2021, 22:50, Разное
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Антон Павлович Чехов еще в 1889 году написал в одном из писем: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить». Эта чеховская мысль постоянно всплывает в памяти, когда вижу фотографии и видеозаписи из Вашингтона, на которых в коридорах Капитолия  – тысячи американских солдат.

Зачем  Капитолий  заполонили солдаты?  Неужели после «взятия Капитолия»,  устроенного сторонниками Трампа, ситуация в Вашингтоне настолько взрывоопасная, что полиция уже не в состоянии справится с бузотерами? Неужели количество этих самых бузотеров-трампистов в Вашингтоне выросло настолько, что обеспечить безопасность церемонии инаугурации Байдена может только национальная гвардия?

Или тысячи солдат в коридорах Капитолии понадобились  исключительно ради антуража  фото-видеосьемок?  Чтобы демонстрировать по ТВ и заполонить интернет тревожными картинками? Чтобы напугать обывателей США и весь мир угрозой, исходящей от Трампа и его сторонников?

Повторюсь, почему-то вспоминаются слова Чехова про ружье на сцене. Не может же оно не выстрелить?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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