Мнение: Зачем в Вашингтон ввели войска?

14.01.2021, 22:50, Разное

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Антон Павлович Чехов еще в 1889 году написал в одном из писем: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить». Эта чеховская мысль постоянно всплывает в памяти, когда вижу фотографии и видеозаписи из Вашингтона, на которых в коридорах Капитолия – тысячи американских солдат.

Зачем Капитолий заполонили солдаты? Неужели после «взятия Капитолия», устроенного сторонниками Трампа, ситуация в Вашингтоне настолько взрывоопасная, что полиция уже не в состоянии справится с бузотерами? Неужели количество этих самых бузотеров-трампистов в Вашингтоне выросло настолько, что обеспечить безопасность церемонии инаугурации Байдена может только национальная гвардия?

Или тысячи солдат в коридорах Капитолии понадобились исключительно ради антуража фото-видеосьемок? Чтобы демонстрировать по ТВ и заполонить интернет тревожными картинками? Чтобы напугать обывателей США и весь мир угрозой, исходящей от Трампа и его сторонников?

Повторюсь, почему-то вспоминаются слова Чехова про ружье на сцене. Не может же оно не выстрелить?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда