 

Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины “Спутник V”

14.01.2021, 22:30, Разное
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По словам представителей РФПИ, через Twitter фонд открыто делился всей информацией о вакцине
“Спутник V”
и о том, как она работает. Через соцсеть было предложено AstaZeneca использовать один из компонентов препарата и достигнута договоренность о проведении совместных клинических исследований.

Также в фонде призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы соцсеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины. Вскоре соцсеть снял ограничение на доступ к аккаунту “Спутник V”.

В настоящее время страница российского препарата снова доступна для чтения без плашки с предупреждением об ограничении. Однако какого-либо письма с разъяснениями произошедшего и причинами ограничения аккаунта РФПИ пока не получал.



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