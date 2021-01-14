Производитель собачьего корма в США отозвал свою продукцию после смерти 70 животных

14.01.2021, 22:08, Новости дня

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Американская компания Midwestern Pet Food отзывает корма для животных Sportmix после смерти более 70 собак и болезни 80-ти. Об этом 14 января сообщает CBS News.

Производитель кормов отметил, что будут отозваны корма для собак и кошек по всем Соединенным Штатам, так как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исследует потенциально смертельные уровни афлатоксинов в кормах.

Речь идет о питании для животных, которое содержит кукурузу. Тесты кормов выявили в них повышенный уровень афлатоксинов, которые являются побочными продуктами плесени грибков, она растет на кукурузе и других зерновых. Попадая в еду для животных, тоскины, вырабатываемые плесенью, могут вызывать болезни собак и привести к смерти, отметил телеканал.

У домашних животных при отравлении афлатоксином могут проявляться вялость, потеря аппетита, рвота, желтуха, диарея. Домашние животные также могут страдать от поражения печени, не проявляя симптомов.

Афлатоксины – ядовитые вещества, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, они встречаются во всем мире. Плесневые грибы могут поражать продовольственные культуры и создавать серьезную угрозу для здоровья людей и животных, отмечает ВОЗ.

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