“Он будет более предсказуемым”: ВОЗ анонсировал поиск источника коронавируса в Китае

14.01.2021, 22:04, Разное

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Представители Всемирной организации здравоохранения рассказали о создании международной группы, которая в ближайшее время посетит Китай в рамках исследовательского визита. Целью работы специалистов станет поиск в стране источника, вызвавшего распространение коронавируса нового типа по всему миру.

Как информирует Европейское региональное бюро ВОЗ, в состав рабочей группы войдут эпидемиологи, вирусологи и другие специалисты данной отрасли, которые будут заниматься расследованием в коллаборации с научными работниками из КНР. Медики из Поднебесной предоставят штаммы, которые были выявлены уже на ранних этапах пандемии, и на основании данных материалов экспертами ВОЗ будут сделаны определенные выводы на основании анализа данных. На данный момент работа находится на начальной стадии, однако, по мере поступления свежей информации, исследователи анонсировали более расширенный комментарий. Кроме того, директор ЕРБ ВОЗ доктор Ханс Клюге отдельно остановился на проблеме “британского” штамма коронавируса, заявив, что данная разновидность патогена не является неожиданностью для медиков и представляет собой пример нормальной эволюции микрорганизма, пытающегося адаптироваться к людям. Также специалист подчеркнул, что пока неясным остается вопрос о том, какими последствиями, мягкими или более тяжелыми, обернется появление английского штамма. Впрочем, ход распространения последнего не вызывает необходимости говорить о второй пандемии. Но при этом, по словам Клюге, методика борьбы с вирусом изменена не будет, а меры безопасности, учитывая распространяемость “британского” штамма, в ряде стран могут быть усилены.

“На сегодня у нас нет данных, что уже работающие вакцины не будут действенны против “британского” штамма. Мы следим и призываем к внимательности. 2021-й станет новым годом коронавируса, но он будет более управляемым и более предсказуемым, мы все должны на это надеяться”, – резюмировал Ханс Клюге. Об этом пишет Ren.tv.