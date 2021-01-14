“Ласковый и игривый”: Катерина Шпица порадовала сына долгожданным подарком к Старому Новому году

14.01.2021, 22:04, Разное

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Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram пару свежих публикаций, в котором пояснила подписчикам о приятном подарке, которым она порадовала своего восьмилетнего сына. Публикации знаменитости вызвали восторженные отзывы от подписчиков.

В первой из публикаций телезвезда выложила фотоснимок, снятый ей в салоне такси. Компанию в кадре Катерине Шпице составил маленький котенок, который уснул прямо на груди у своей новой хозяйки. “Как мы отметили Старый Новый год! Вот, за 3 часа до боя курантов я привезла домой новое счастье. Это наша первая совместная фотокарточка из такси. Всех с Новым годом! Нас – с Новым кОтом!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила красотка фотоснимок.

А уже спустя немногим более полусуток в микроблоге артистки появилось и второе фото, на котором хозяйка аккаунта позирует в теплом сером свитере сидящей на диване. На плече у хозяйки важно разлегся новый домашний питомец и любимец сына Катерины Шпицы. Звезда обратилась к фолловерам с просьбой помочь ей в поиске удачного имени для нового члена семейства. Она сообщила, что котенок имеет бенгальскую породу, является мальчиком и рожден 6 ноября прошедшего года. “Ласковый и игривый”, – добавила она.

Информация о новом “ребенке” в семье актрисы вызвала у посетителей микроблога массу сентиментальных эмоций. Поздравив Катерину Шпицу со Старым Новым годом, поклонники разделили с ней радость от волнующих эмоций и, разумеется, предложили множество вариантов имени для четвероногого друга.