Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter

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14.01.2021, 22:02, Новости дня
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Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter.

Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован.

7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова.



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