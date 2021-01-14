 

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

14.01.2021, 22:02, Новости дня
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Пользователи «ВКонтакте» сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 21.08 мск. По данным Downdetector, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 11% жалуются на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг ночью глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. Кроме того, 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга  YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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