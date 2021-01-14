В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек

14.01.2021, 22:02, Новости дня

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Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски.

«У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи… На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – сообщила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости».

Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней.

Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса.

Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря.

Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech.