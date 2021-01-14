Символические дозы алкоголя могут провоцировать опасное нарушение ритма сердца

14.01.2021, 22:00, Разное

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Мерцательная аритмия

Мерцательной аритмией (МА) или фибрилляцией предсердий называют нарушение сердечного ритма, при котором предсердия (верхние камеры сердца) сокращаются очень быстро и неритмично. Обычно она развивается у пожилых людей, риск ее появления в течение жизни составляет от 23 до 38%. Это состояние увеличивает риск сердечной недостаточности и инсульта, вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней при нем удваивается.

Ранее большая часть исследований показывала, что злоупотребление алкоголем связано с увеличением риска аритмии. Но до последнего времени ученые не знали точно, как влияет употребление малых доз алкоголя на риск МА.

Новое исследование

В новом исследовании группа немецких исследователей проанализировала данные о более чем 100 тысячах человек, в возрасте от 24 до 97 лет. За участниками в среднем наблюдали около 13 лет.

Ученые обнаружили, что у людей, которые выпивают в среднем всего одну порцию алкоголя в день, риск МА увеличивается на 16% по сравнению с показателем людей, которые не пьют. В этом исследовании за одну порцию алкоголя принимали эквивалент 12 миллилитров чистого спирта (330 мл пива, 120 мл вина). Даже чисто символические дозы алкоголя «маргинально» увеличивали вероятность появления МА: 2 миллилитра в день ученые связали с ростом риска на 2%.

Алкоголь одинаково влиял на риск МА и у мужчин, и у женщин. Авторы пришли к выводу, что ограничение употребления алкоголя снижает риск развития мерцательной аритмии. Ранее другое исследование демонстрировало, что такая мера помогает эффективному лечению этого вида аритмии.

Почему так происходит?

Рассматривая возможные причины негативного влияния алкоголя на ритм сердца, ученые указывают, что сами горячительные напитки могут вызывать аритмию. Этим объясняют так называемый синдром праздничного сердца, про котором МА временно появляется у практически здоровых людей после злоупотреблений на выходных.

Хроническое употребление алкоголя связывают с изменением структуры сердца (включая развитие кардиомиопатии). На фоне выпивки может нарушаться электролитный баланс организма и ускоряться пульс, что также является триггером аритмии. Употребление алкоголя напрямую связано с другими факторами риска МА: ожирением и гипертонией.