Мнение: Соцсетевая собственность, Польша за свободу слова и Википедия против российской вакцины

14.01.2021, 21:52, Разное

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1. У Дональда Трампа на момент его блокировки в Твиттере было более 88 миллионов подписчиков. Там были тысячи сообщений, которые американский президент старательно писал долгие годы, не покладая пальцев на айфоне и вкладывая в твиттероводство всю свою душу. И вот, в одночасье, без суда и следствия, его всего этого лишили, возможно, навсегда.

Читатель ogon_777 указал на комментарий Людмилы Петрановской по поводу юридической стороны подобных блокировок:

https://olegmakarenko.ru/2045398.html?thread=785585878#t785585878

https://www.facebook.com/lv.petranovskaya

Читаю всякие мнения про кейс “блокировка Трампа” и не понимаю логику.

Почему этот вопрос рассматривается только через призму свободы слова?

Соцсеть – это не СМИ. Она не платит авторам за контент, не нанимает их на работу.

Она не создаёт контент сама.

Соцсеть скорее подобна банку. Мы (авторы) размещаем там контент. Это наша интеллектуальная собственность и наш социальный капитал (в узком смысле —доверие аудитории). Это наше имущество, такое же, как деньги на и счету. Как и деньги, это эквивалент часов нашей жизни, наших знаний, опыта, решений.

Соцсеть получает это имущество в свое распоряжение и инвестирует во внимание публики (внимание – главная валюта наших дней). Это внимание владельцы соцсети монетизируют через размещение рекламы и не только.

Аккаунт человека – это много часов его работы, часто это вложения в раскрутку, это его имя (бренд). Это имущество. Закрытие аккаунта без решения суда – это грабёж.

Что бы мы сказали о банке, который вдруг решил, что мы ему не понравились, и закрыл наш счёт без суда, да ещё и так, что забрать оттуда средства можно только с очень большими потерями?

Соцсети нам внушают, что они – не банки, а гайдпарк. И поэтому им все можно. Это неправда.

Они продают публике не сами по себе страницы в Интернете, а контент. Который создан не ими, а они лишь его получили в хранение и – отчасти – распоряжение.

Ссылки на то, что это частная компания, что в договоре нет обязательства сохранять контент, несостоятельны. Банк тоже частная компания, но ему не позволено законом так делать. Банк, который не пропишет в договоре свои обязательства по сохранению имущества клиента, не получит лицензию. Банк, которой ограбит клиентов, потеряет право работать. Почему соцсетям это можно?

2. Блокировка Трампа в американских соцсетях вызвала возмущение в Европе, многие европейские политики осудили этот шаг. Европейские страны давно уже грозятся миллиардными штрафами и усиливают давление на Гугл и Фейсбук за их монополизм. Теперь можно будет бороться с ними ещё и за нарушения свободы слова.

Польша собирается принять закон, согласно которому сможет штрафовать интернет-компании вроде Фейсбука, Твиттера и Гугла на 2,2 миллиона евро «каждый раз, когда они неконституционно цензурируют не противоречащие закону высказывания онлайн». Американским корпорациям будет запрещено удалять контент и блокировать аккаунты, которые не нарушают польский закон:

https://twitter.com/visegrad24/status/1348165323216859136

Поляки не испугались и взяли пример с нас: похожий закон, который позволит блокировать/замедлять Ютуб и американские соцсети в случае нарушений ими российской свободы слова, Госдума приняла в конце прошлого года.

И ведь полякам есть чего опасаться. Хотя Польша много лет заискивала перед США, изображая из себя ключевого американского союзника в ЕС против варварской России, Соединённые Штаты образца 2021 года полякам уже не очень-то нравятся.

Польша – это крайне моноэтническая, консервативная, правая страна. Победившие же в США левые «демократы» активно навязывают всем расовое разнообразие и комплекс вины белого человека, при этом открыто преследуют, травят и блокируют американских консерваторов.

Рано или поздно так дело может дойти и до польских консерваторов. В Варшаве хорошо это понимают.

3. Читатели пишут, что Википедия с привычным предубеждением рассказывает про российскую вакцину от ковида:

Сравните две статьи в Википедии про вакцины:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gam-COVID-Vac

https://en.wikipedia.org/wiki/MRNA-1273

Вся преамбула статьи про вакцину Гамалеи практически сводится к описанию ускоренной регистрации вакцины. Хотя по состоянию на текущий момент вакцины Модерны / Пфайзера / АстраЗенеки и Спутник-V находятся в полностью одинаковом состоянии — опубликована фаза I-II, промежуточные результаты фазы III, получено одобрение регулятора.