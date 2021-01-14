 

Володин рассказал о приоритетах Думы на весеннюю сессию

14.01.2021, 21:36, Разное
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Парламентарии приступают к рассмотрению законопроектов со следующей недели. Инициативы находятся на разной степени готовности.

“266 из них уже приняты в первом чтении, и мы готовимся рассматривать их во втором чтении; два законопроекта уже приняты во втором чтении, и дальше уже ведем диалог на предмет их рассмотрения в третьем чтении, – это непросто”, – сказал Вячеслав Володин в интервью программе “Мнение” на телеканале “Россия 24”.

Приоритетом для депутатского корпуса станут законопроекты во исполнение послания президента. В настоящий момент оно выполнено на 85% – осталось принять пять нормативно-правовых актов, уточнил Володин.

Из них три приняты в первом чтении, два находятся на предварительном рассмотрении, отметил спикер. Он подчеркнул важность задач, о которых говорил глава государства.

Кроме того, Дума продолжит реализацию новых норм Конституции. К настоящему моменту принят 21 документ, поправки внесены в 136 законов.

“И эта работа должна быть продолжена, исходя из того, что у нас на рассмотрении сейчас находятся четыре законопроекта, два из которых уже приняты в первом чтении”, – добавил председатель ГД.

В весеннюю сессию Дума постепенно перейдет на более открытый режим работы. Ранее на Охотном Ряду приняли ряд мер в связи с пандемией COVID-19: были закрыты столовые, буфеты, количество посетителей снизилось.

Спикер напомнил, что в 2019 году Госдуму посетили шесть миллионов человек. В новом политическом сезоне парламент будет постепенно открываться для посещений – в первую очередь для журналистов, подчеркнул Володин.



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