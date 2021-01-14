 

Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19

14.01.2021, 21:36, Разное
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Необходим открытый рынок вакцин, чтобы любая страна, создавшая такой препарат, имела возможность поставить его другим государствам, считает Володин. “И здесь не нужно делать преград”, – убежден спикер.

Он отметил, что если кто-то в Европе хочет купить вакцину у России и Китая, то моментально следует решение со стороны общеевропейских международных структур, которые запрещать спасать жизни людей.

“Когда они получат вакцину от Соединенных Штатов Америки? Когда-то получат, но за это надо будет заплатить”, – подчеркнул председатель ГД.

По его словам, гражданам России повезло, что они могут выбрать вакцину от коронавируса, ведь во многих странах нет такой возможности. Он напомнил, что, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жители многих государств увидят у себя вакцину не раньше 2022 года.

Отечественные ученые и врачи сделали все, чтобы появилась вакцина от коронавируса и россияне могли сделать прививку, добавил Володин.



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