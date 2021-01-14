Мнение: Недоверие

14.01.2021, 21:32, Разное

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Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. По процедуре теперь "дело" поступает в Сенат, который должен утвердить это решение двумя третями голосов. Сама по себе процедура отрешения президента США от власти сложная, но сенатские две трети – это в данном случае очевидно непроходной барьер, на котором вся эта история закончится.

Смысл вынесения вотума недоверия под занавес срока Трампа – не допустить его до выборов 24 года. Если, конечно, он попытается на них пойти. Это тоже весьма непростой вопрос, так как неудачников вообще не любят, в Штатах с их культом успеха – тем более. Да и при столь стремительных изменениях, которые сейчас происходят и в Штатах, и во всем мире, загадывать о том, что будет через четыре года, довольно проблематично. Так же проблематично, как и добиться вынесения положительного для демократов решения об отстранении Трампа.

Правда, им сейчас и деваться некуда – Демпартия попала в библейский сюжет, где толпа беснуется и кричин "Распни его!" Потому и приходится совершать нерациональные действия. Обычная история – вначале вы влияете на свою аудиторию, затем аудитория начинает влиять на вас. Демократы, спустив с цепи маргиналов и уголовников, теперь вынуждены идти у них на поводу.

В любом случае для Демпартии теперь нужно будет решать вопрос об удержании власти в условиях инициированное ею резкого раскола общества. Сам раскол, в общем-то, имеет вполне объективные предпосылки, но демократы для захвата власти были вынуждены идти на его обострение и создание кризиса, так как только в условиях кризиса они, обладая лучшей организацией и технологиями цветных госпереворотов, получили преимущество. На короткой дистанции успеха они добились, однако цена, которая была уплачена за его достижение, выглядит слишком большой.

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