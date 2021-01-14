Хомчак о гибели морпехов под Зайцево: Был нарушен запрет ходить в серую зону

14.01.2021, 21:14, Новости дня

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью “Обозревателю” заявил, что гибель украинских морпехов в районе Зайцево Донецкой области в июле 2020 года стала следствием нарушения запрета ходить в серую зону офицером 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрием Красногрудем и сержантом этой же бригады Ярославом Журавлем.

“Начну с того, что всего этого вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в серую зону. Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено. Есть предположения, что они хотели провести разведку, еще что-то. Но мы уже не узнаем, так как их среди нас уже нет. Но давайте разберем по порядку. Четверо находились на наблюдательном посту. И вот они решили пойти. Инициаторами были Красногрудь и Журавель. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли, предположительно, в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были”, – утверждает Хомчак.

По его словам, комбат не знал об инициативе Красногрудя и Журавля.

“Командир батальона – их хороший друг, прошел с ними всю войну. Но он не знал. Первым шел командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь, за ним – сержант Ярослав Журавель, а потом уже – те два молодых матроса. После того, как подорвался Красногрудь, Журавель сказал матросам, что надо уходить, помочь уже ничем не смогут. Трое возвращаются на свою позицию, докладывают командиру батальона о произошедшем. Отправляют беспилотник, а потом с командиром принимают решение идти забирать тело Красногрудя. Дальше по установленному алгоритму заявляют о ситуации через СЦКК и ОБСЕ. Когда получают подтверждение от российско-оккупационных войск, тогда уже надевают белые каски, бронежилеты и идут. Среди них и офицеры СЦКК. Первым – Журавель, за ним – офицер-сапер морской пехоты (на случай, если нужно разминировать тело, так как враг часто такое делает), потом – остальные. Доходят до зоны видимости тела Красногрудя, и в этот момент из кустов раздается очередь. Журавель падает. Группа вся возвращается”, – сказал генерал.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не принимал решения бросить Журавля, который остался один на поле боя.

“Им задают вопросы: где Журавель? Они отвечают, что он – “200-й”, а вернулись, чтобы всю группу не подставить под удар. Почему лейтенант, который был командиром второй группы (они шли еще вместе с Журавлем), принял решение оставить там воина? Я не знаю. В рамках уголовного производства сейчас идет расследование. Решение принимает тот, кто отвечает за ту территорию и ту операцию. Так в армии есть и так должно быть, вы же понимаете меня. И если кто-то из “диванных воинов” думает, что это президент решил “оставить” военнослужащего, это не так. В общем, командир отправляет беспилотник. Видят, что разведчик жив, оказывает себе медицинскую помощь после ранения. Формируют новую группу, чтобы эвакуировать Журавля. В эту группу вошли: лейтенант, который ходил еще с Журавлем, когда тот был ранен, и те же два матроса – все они пошли третий раз. Представьте себе нагрузку в тот день на 20-летних ребят. В первую очередь моральную. И все это под огнем противника – это же не по кабинету гулять”, – отметил Хомчак.

По его словам, военнослужащим не удалось спасти Журавля, так как они потеряли его из виду.

“Эта группа разминулась на каких-то метров 50 с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Илин (Эстонец). Где получил ранения лейтенант – командир группы. Два бойца, которые их прикрывали, успели отойти. [Журавля спасти] пытались. Но в результате еще один военнослужащий погиб, второй был ранен. Журавель исчез из виду. Я вам гарантирую, если бы видели, где он точно находится, то пошла бы еще одна группа. Но зная, что балка минировалась и нами, и противником на протяжении нескольких лет, нельзя было отправлять людей на верную смерть. Да, решение принимал командир батальона, который уже потерял Красногрудя, Журавля и Илина (Эстонца). И он должен был в никуда отправлять очередную группу? Его можно понять? Я также прекрасно понимаю отца Ярослава Журавля. К слову, он воевал со своим сыном, прошел войну. Отец имеет право предъявлять претензии кому угодно. Но я ставлю себя и на место того командира, который принимал решение. Отправил бы я кого-то, потеряв уже столько людей? Отправил бы на смерть? Тем более, когда там все простреливается”, – резюмировал Хомчак.

13 июля в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Николай Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики “ДНР” заявили, что нашли тело Журавля. Представитель террористов “ДНР” отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

22 декабря отец погибшего морпеха Журавля заявил, что суд обязал Госбюро расследований открыть производство против Зеленского. Мужчина обвиняет президента в бездеятельности, которая привела к смерти его сына.

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