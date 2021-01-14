 

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту страны

14.01.2021, 21:14, Новости дня
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Верховный суд Южной Кореи 14 января утвердил приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе. Об этом  сообщило агентство Yonhap.

68-летняя экс-президент проведет в заключении 22 года, два из которых она получила за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства от Объединенной партии будущего.

Суд оставил в силе назначенный ранее денежный штраф.

В декабре 2016 года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 30 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

6 апреля 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 18 млрд вон (около $15,8 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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