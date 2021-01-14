Эрдоган в прямом эфире привился китайской вакциной от коронавируса, которую заказала Украина. Видео

14.01.2021, 21:14, Новости дня

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Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 января получил прививку от коронавируса, фото, снятые во время процедуры он обнародовал в Twitter.

Эрдоган написал, что c начала вакцинации прививки получили более 250 тыс. медработников.

Ba * ar * yla devam eden a * program * m * z dahilinde * u ana kadar 254 bin sa * l * k çal * an * m * z ilk doz a * lar * n * oldu. Ben de onlara kat * larak a * land * m.

* n * allah çok k * sa süre içinde tüm vatanda * lar * m * z * a * lamay * hedefliyoruz. Hay * rl * u * urlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q

— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) January 14, 2021

Он получил укол с вакциной CoronaVac, которую Турция закупила у китайского производителя Sinovac Biotech, сообщила газета Daily Sabah. В страну уже завезли 3 млн доз препарата, пишет издание. Кроме того, как сказал Эрдоган, из Китая поставят в Турцию еще более 30 млн доз вакцины.

Иммунизацию населения от коронавирусной инфекции в Турции начали 13 января. Первую дозу получил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Процедуру получения прививки президентом Турции транслировали в прямом эфире.

ВИДЕОВидео: Haber Global / YouTube

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С. Индонезия и Турция одобрили препарат для использования.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля.

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

“Лекхим” планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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