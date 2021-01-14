Мнение: Русские европейцы против азиата Наполеона

14.01.2021, 21:12, Разное

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Неразбавленный и крепкий, как спирт, патриотизм порой можно найти в самых неожиданных местах. Чаще всего он встречается в эмиграции, видимо, это такой закон: чем дальше от России, тем крепче и безумней любовь к ней. “Большое видится на расстояньи”. Знатоки соцсетей знают писателя Лорченкова с его всесокрушающей приверженностью России – обусловленной, видимо, в первую очередь тем, что он в нашей бедовой стране вообще не бывал примерно никогда: родился в советской Молдавии, оттуда эмигрировал в Румынию, оттуда – дальше в Европу и в конце концов осел… в Канаде.

Только так, видимо, и можно получить реального русского патриота высшей пробы; у нас с вами – и вообще у всех тех, кто провел в России хотя бы день – такого шанса нет, любой наш патриотизм будет с гнильцой, подпорченный промозглым ветром Родины, навеки надломленный ее широкими просторами и редкими, но пугающими лицами соотечественников. А кто такой, по сути, Лорченков? Се человек, воспринимающий Россию через ее лучшее, идеальное воплощение – через русский язык, богатый, великий и могучий. И только так ее и надо воспринимать.

Лорченков ведет свой телеграм-канал, и в нем он недавно выложил… новую, способную смутить даже самого отпетого русофила версию Отечественной войны 1812 года. Войны, в которой европейцы-русские схватились с азиатскими ордами дурачка Буонапарте – и, естественно, заслуженно победили. Это стоит послушать:

“Вчера прочёл «L’effroyable tragédie» или «Новую историю кампании 1812 года» историка из Сорбонны и директора Центра славянских исследований, Мари-Пьер Рей… Там много плюсов, есть и минусы, начну с плюсов. Француженка (!) защищает русскую историю и русских от нападок советских марксистских вонючек, вроде Тарле (а ведь это лучший), опровергая их клевету цитатами из документов.

Так, она полностью реабилитирует Ростопчина, объясняя, для чего были нужны его «шапкозакидательские афиши на псевдо-народном языке»… Мари-Пьер обильно цитирует современников кампании – сильное место французов это архивы, у них и Школа хартий есть (20 человек на всю Францию, crème de la crème) – не жалеет комплиментов Александру I. Это был больше, чем полководец, это был военно-политический руководитель, император в том, римском, смысле. Который император всех переиграл, расколотил в пух и прах, пусть и ценой высочайших нервных потрясений, которые и привели его к вере.

Это Александр I сидел за доской, а «народные гении», вроде Кутузова (Рей прямо пишет, что роль старого молдаванина была «играть русского» и продолжать делать, что Барклай делал) работали фигурами на этой доске. Рей, описывая Бородино, говорит, что это «первое сражение 1914-1918 года», и это не опечатка. В боксе такое называется «размен», и он очень опасен, но необходим, если соперник считает себя сильно сильнее: ты лишаешь его маневра и показываешь, что нокаутирующего удара у него нет (заодно сам лупишь, что есть сил). Бородино раз и навсегда показало Буонапарте, что «за нами по рингу ходить не надо». Собственно, он и перестал. После этого «гениальный» стратег, потерявший 200 тыщ солдат за 1 месяц вторжения, собрался и поехал домой.

Наконец, Рей опровергает клевету советских вучоных про то, что-де русские сожгли 10 000 своих раненых в Москве (насколько надо ненавидеть этих несчастных русских, чтобы такое нести). Вообще, книга Рей – ещё одно подтверждение тому, что 1812 год – это столкновение Азии и Европы, образования и невежества, дикарей и цивилизации. Судите сами. У азиатов – бессрочная (пожизненная) служба в армии, планка 144 см для рекрута и система «выкупов», когда в армию попадают самые бедные и слабые, делая её отстойником Франции (да, Франции, а вы о чем подумали?) У европейцев – фиксированный срок службы в 25 лет (в 45 на пенсию, как сейчас офицеры) и планка в 155 см.

У азиатов – расползающаяся обувь из картона, у русских – обувь из кожи и портянка из льна. У азиатов корсиканский нахнах Буонапарте, который «до конец жизнев говорить об форанцузске на ошибке» – едет с поездом из 70 повозок с 4000 бутылок пойла и 50 горчицы, и офицеры – до 15-20 повозок каждый (само собой, на дорогах весь этот табор встал). У европейцев, чей император бегло говорит на 5 языках, у главнокомандующего 4 повозки, командующего армией – 3, у остальных – сумка.

У европейцев – яблоня посреди лагеря и парижанки делают селфи у палаток, у азиатского сброда – массовые изнасилования не успевших эвакуироваться москвичек, грабеж Польши (союзника!) и – массовые экзекуции мирного гражданского населения сразу после вторжения. У европейцев – балы для парижан, у азиатов – бригадный генерал пишет жене «Дорогая Мари, шлю тебе из Москвы шубы лисьи две штуки; шубы бобровые одна штука, шуб….». Пишет не зря, ведь у азиатов свои крысят у своих награбленное, и пока гвардия «заматывается в занавески из золотой парчи, чтобы привезти домой», пехота за Москвой ест солому.

А русские европейцы открывают госпиталя за свой счёт для рядового состава. Азиаты закапывают друг друга как собаки (свидетельство католического священника-француза из Москвы); европейцы – проводят торжественные молебны (культура это церемония). Само собой, европейская русская армия загнала эту интернациональную шваль под шконку пинками за полтора года. И думая об этом, всякий русский должен грустить и гордиться. Гордиться- тем, что был когда-то Евросоюз от Владивостока до Парижа со столицей в Санкт-Петербурге. Грустить – из-за того, что столица переехала в Париж, а азиаты переехали в Москву” (ЛОРЧЕНКОВ)

Лорченков, будучи нынче канадцем, отлично знает французский и к тому ж работает в библиотеке.