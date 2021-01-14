ТОП-5 гаджетов из телемагазина

14.01.2021, 21:10, Разное

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Прогресс не стоит на месте и проявляется это, прежде всего, в обновленных технологиях для быта. Если вы не знаете, чем разнообразить арсенал собственного магазина, обратите внимание на гаджеты из телемагазина. Это простые, недорогие, но функциональные устройства, которые упростят выполнение стандартных повседневных задач.

Беспроводные веники для уборки

Представленный товар – современное и функциональное изделие, с помощью которого вы быстро наведете порядок в доме. Приспособление устраняет пыль и другие загрязнения даже в самых труднодоступных местах. Конструкция предполагает вращающиеся щетки, которые эффективно смогут убрать крошки, мелкие осколки стекла, рассыпанные крупы и т.д.

Пользователь самостоятельно регулирует длину ручки, что делает уборку комфортной и удобной. Техника хорошо работает как на ровных, так и рельефных поверхностях. Другие преимущества подметальной машины:

Легкость.

Тихое функционирование.

Поворот ручки – на 360 градусов.

Встроенный совок для сбора мусора.

Купить гаджеты из телемагазина вы сможете в большом разнообразии исполнений.

Жидкий газон

Зеленая лужайка во дворе или у дома – мечта многих. К сожалению, процесс создания «зеленого ковра» – кропотливый и достаточно сложный. Жидкий газон упрощает эту задачу и придает ей эстетичности. Представляет собой раствор, который создает благоприятные условия для прорастания семян. Он на 100% безопасный и экологичный, не вредит грунту. Ключевые характеристики:

Равномерное распределение на поверхности и быстрое высыхание.

В процессе сушки образовывает корку, которая создает оптимальные условия для прорастания семян. Она защищает их от выветривания, смывания дождем или порчи грызунами, птицами.

В результате вы получаете равномерный, яркий и одновременно сочный «зеленый ковер», который будет радовать глаз.

Лапомойка для собак и кошек

Такие товары из телемагазина оптом – альтернатива для владельцев торговых точек, которые специализируются на продаже продукции для животных. Представленные девайсы – незаменимы для тех, у кого в доме проживает собака или кошка. Визуально и конструктивно это небольшие емкости со специальной насадкой, которая тщательно снимает грязь и другие загрязнения с лап животного. Насадка – мягкая, поэтому питомец не ощутит дискомфорта. Такой комплекс дает возможность забыть о следах на полу после прогулки.

Мини-массажеры для лица

Массажеры для лица дают эффект, который аналогичен косметологической процедуре. Регулярно посещать специалиста – роскошь для современного, занятого человека. Альтернатива – компактные устройства, которые устраняют мешки под глазами, снимают отечность и разглаживают морщины.

Принцип воздействия: в процессе функционирования создается магнитное поле, которое влияет на покровы, акупунктурные точки. Результат – свежесть лица, снятие усталости, однородный цвет.

Органайзеры для раковины

В телемагазине гаджеты такого формата – одни из самых востребованных. Органайзер представлен подставкой, которая распределена на секции: одна – для удержания губок, вторая – для установки диспенсера под жидкое мыло. Отличительная черта продукции – компактность. Благодаря этому вы сможете установить органайзер даже на узкой стороне раковины. Приспособление разбирается для легкого размещения и очистки.

На этом список предложений не ограничивается. Если вы хотите сформировать полный ассортимент и ищите надежного партнера для закупок, рекомендуется рассмотреть интернет-магазин MOSOPTOM.RU.