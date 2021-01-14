 

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк поздравила себя в Instagram с 25-летием

14.01.2021, 21:10, Разное
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Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками радостным событием. В личном микроблоге Instagram девушка поздравила себя с днем рождения.
Анна Заворотнюк опубликовала в соцсети трогательное сообщение, которым поделилась с подписчиками, о том, что отмечает сегодня 25-летие. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» призналась, что уже определилась с жизненным маршрутом и относится к нему со всей серьезностью. Не менее важным вопросом для девушки является близкое окружение из хороших людей и надежные друзья, так как их можно считать настоящим божественным подарком.

На своем дальнейшем жизненном пути, Анна Заворотнюк желает постичь гармонию и умиротворение. Издание NationNews рассказывает, что к 25 годам она уже успела повстречаться с широким вниманием общественности и медиа к своей семье, вызванным болезнью, обнаруженной у ее звездной матери. Длительное время Анна жила в Соединенных Штатах, оказывая поддержку проходящей курс лечения от онкологии Анастасии Заворотнюк.



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