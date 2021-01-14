«Знаменитые холостячки»: Актрисы, которые ни разу не были замужем

14.01.2021, 21:10, Разное

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Для многих поклонников эти актрисы являются эталоном женственности и красоты. Однако несмотря на головокружительный успех и карьеру личная жизнь у них не складывается. Ниже представлен список «знаменитых холостячек», которые еще ни разу не были замужем.

Исполнительница роли Мелиссы в «Друзьях» Вайнона Райдер на протяжении пяти лет встречалась с Джонни Деппом. Многие думали, что дело идет к свадьбе, но пара приняла решение о расставании. После этого вера актрисы в институт брака пошатнулась, и она заявила, что никогда не выйдет замуж. Вайнона Райдер считает, что ее убеждения правильные, так как не видит смысла каждый раз разводиться. Позже у нее был роман с Мэттом Деймоном, а с 2011 года артистка счастлива в отношениях с Скоттом МакКинлей Ханом. В СМИ неоднократно появлялась информация о предстоящей свадьбе Вайноны Райдер и дизайнера, но официальных заявлений на этот счет пара не делала.

В свои 45 лет Шарлиз Терон является матерью-одиночкой и растит двух детей. Актриса всегда признавалась, что не считает брак своей целью в жизни. Самые продолжительные отношения знаменитость строила с коллегой Стюартом Таунсендом. Также были еще несколько серьезных романов, но ни один из них не закончился походом под венец. При этом, Шарлиз Терон заявляет, что готова к новым отношениям.

28-летняя Ирина Старшенбаум не любит обсуждать свою личную жизнь. Четыре года назад у нее начался роман с актером Александром Петровым, с которым они снимались в картине «Притяжение». Несмотря на то, что отношения пары казались искренними и нежными, в 2019 году они приняли решение расстаться. Ирина Старшенбаум хочет, чтобы ее избранник также был из мира кинематографа, чтобы у них были общие темы для общения и совместные съемки.

Популярность пришла к Юлии Михалковой после того, как она стала участницей юмористического шоу «Уральские пельмени». Однако актриса приняла решение покинуть проект, чтобы строить сольную карьеру. У нее был роман с уральским политиком, но до свадьбы дело не дошло. Артистка заявила, что отношения только ради статуса ей не нужны. Она верит, что, когда придет время, встретит человека, с которым захочет создать семью.

Ни разу не была замужем и телеведущая Анна Калашникова. При этом, знаменитость воспитывает внебрачного ребенка, который появился на свет от женатого избранника. Пару лет назад она пыталась построить отношения с певцом Прохором Шаляпиным, но он выставил ее в негативном свете.