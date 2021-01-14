Мнение: Собственность у рабов, кто оплатит кредитную амнистию и рост поголовья КРС

14.01.2021, 21:00, Разное

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1. Ещё к вопросу о том, почему марксистский взгляд на историю неверен, а знакомая нам по советским школьным учебникам схема «первобытно-общинный строй – рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм» в реальности не работает. Вот познавательное видео, в котором специалист по античной истории рассказывает, каким на самом деле было рабство у римлян:

https://www.youtube.com/watch?v=6SopjG0yHdc

Рабов, конечно, заставляли работать, но, как правило, о них заботились: хорошо кормили (не хуже, чем солдат-легионеров), держали в тепле и следили за их здоровьем. Эксплуатировать рабов вусмерть было не принято – они были не самым дешёвым товаром и были нужны живыми (конечно, из этого правила бывали и исключения, вроде тех же гладиаторов).

Согласно марксистской теории, рабы собственности лишены. В действительности, мало-мальски грамотные рабовладельцы обычно старались выдавать рабам имущество (так называемый «рабский пекулий»), чтобы у тех был стимул наращивать свою собственность и лучше работать.

Эффективность рабского труда была не ниже, чем у зависимых крестьян. А часто даже выше – при правильной организации производства в крупных поместьях-латифундиях.

Это противоречит утверждению марксистов, что феодальный строй был экономически более прогрессивен по сравнению с рабовладением. Никакой особенной эффективности века этак до XII-XIII в Европе не было, а экономические достижения Средневековья были вызваны скорее техническим, нежели социальным прогрессом.

О том, что число рабов практически во всех древних государствах почти всю их историю было небольшим, и рабовладение не играло определяющей роли в экономике, я писал здесь:

https://olegmakarenko.ru/2024094.html

2. Вы помните, недавно коммунисты предложили отменить долги граждан перед банками. Вот что ответили банкиры:

https://lenta.ru/news/2021/01/06/bankiry_raskryli/

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — заявил он, комментируя инициативу.

Тосунян высказал мнение, что нельзя обещать народу что-то хорошее, когда за это придется платить кому-то другому. По его словам, банкиры положительно относятся к предложению парламентариев, однако авторы инициативы должны быть готовы выделить деньги из собственных средств или бюджета — если у них есть такая возможность. В таком случае, утверждает Тосунян, амнистия будет иметь какой-то смысл. В противном же случае речь идет о «показухе и популизме».

3. Вести с полей. Надои молока растут. Поголовье крупного рогатого скота в России тоже растёт – впервые с советских времён:

https://sdelanounas.ru/blogs/138617/

Молочная отрасль России продолжает свою уверенную поступь. По оперативным данным Минсельхоза России по состоянию на 21 декабря 2020 года суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 47,1 тыс. тонн, что на 5,6% (2,5 тыс. тонн) больше аналогичного показателя прошлого года.

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Татарстане, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртии.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,85 кг, что на 0,82 кг больше, чем годом ранее.

По данным Росстата за 11 месяцев 2020 года поголовье крупного рогатого скота впервые после 1991 года переходит от фазы сокращения к росту (100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).