Девушка, вылетающая в Дубай – Личное мнение

14.01.2021, 20:58, Разное

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Инстаграм Анастасии Решетовой всё больше напоминает эскортограм девушки, регулярно вылетающей в Объединённые Арабские Эмираты.



Реальность и Фотошоп. Фото: Соцсети

Ну, вы знаете, как выглядит типичный такой эскортограм, да?

Обнимашки с клумбой, фотосессия размалёванной морды в хиджабе, тут же — вываленная ненароком грудь, и вишенкой на торте — подписи к фоточкам арабской вязью.



Фото: Соцсети

Всё это у Насти — в наличии. То ли влияние пожилой подруги — частой дубайской гостьи — Натальи Рудовой сказывается, то ли Балконская-Тиматева сама так по-идиотски креативит.

В любом случае, выглядит всё это жалко. Особенно — на фоне уменьшившегося до состояния точки носа Решетовой.

Ещё подпилила? А зачем? Чтобы что?

Вот что даст родившей женщине не первой свежести подпиленный до состояния равнины нос? Схожесть с востребованными эскортницами, которым ссут в рот арабские шейхи? Так возраст и состояние рожавшей вагины не позволяют с ними конкурировать.

Зачем создавать себе в Инстаграме имидж дубайской девки? Вот зачем? У тебя сын, в конце концов, растёт.

Это у Рудовой — ни котёнка, ни ребёнка, а только стареющие половые органы, но у Насти — какой-никакой (скорее, никакой), но бывший сожитель имеется, готовый её содержать. Пусть не с размахом, но на еду, море и пришитые волосики хватит. Шишкова, подтверди!

Зачем Балконская портит себе репутацию? Может, это синдром брошенной женщины — отчаянно доказывать востребованность своей писечки?

Девки, а вас бросали? Впадали после этого во все тяжкие? Жалели потом? Делитесь историями! За искренность и откровенность буду признательна.

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