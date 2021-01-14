Twitter заблокировал страницу «Спутник V»

14.01.2021, 20:50, Новости дня

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Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили РИА «Новости», что изучают причины блокировки.

7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.