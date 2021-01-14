Минторг США объявил Россию и Китай враждебными государствами в сфере информационных технологий

14.01.2021, 20:50, Новости дня

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Американское министерство торговли выпустило постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».

«Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее, и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как «враждебных»: Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик (действующий президент Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД) Николас Мадуро», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран.