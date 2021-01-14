Володин сообщил, что сделал прививку от COVID-19

14.01.2021, 20:44, Разное

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Володин отметил, что прививку от коронавируса он перенес легко. Возможностью пройти вакцинацию воспользовались и многие депутаты, рассказал спикер в эфире телеканала “Россия 24”.

Количество сделавших прививку законодателей растет. Председатель ГД выразил надежду, что парламент будет иметь коллективный иммунитет.

Володин отметил, что делать прививку или нет – каждый решает сам. При этом он напомнил, что коронавирусом переболела треть депутатского корпуса.

Даже после выздоровления от COVID-19 у человека остаются проблемы, подчеркнул спикер. Отказ от вакцинации он считает неправильным.

“Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал”, – приводит слова спикера официальный сайт ГД.

Напомним, что от COVID-19 умерли два депутата Госдумы – представители фракции КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Пять парламентариев заразились коронавирусом повторно.