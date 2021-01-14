Мнение: Ценовое ралли

14.01.2021, 20:40, Разное

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Холодная зима привела к тому, что ощутимо повышаются цены на газ и нефть. Что, конечно, с воодушевлением воспринимается в сырьевых "бензоколонках". Нюанс в том, что на общую внутреннюю ситуацию это оказывает гораздо меньшее влияние. Скажем, существенный рост спроса на газ поставил перед Россией проблему, которую она пока решить не может: у российских компаний вдруг не оказалось достаточных резервных транспортных мощностей. НОВАТЭК в ходе "ценового ралли" не смог отправить ни одного танкера сверх долгосрочных контрактов, заключенных и выполняемых им ранее. Просто нет танкеров. Газпром, вложив колоссальные средства в дополнительные мощности транспортировки, не может одномоментно нарастить прокачку газа – скажем, по итогам года транзит через Украину – худший за последние десятилетия. Даже в разгар войны с Украиной в 14 году объемы транзита были выше, чем в 20 году.

Проще говоря, воспользоваться благоприятным периодом, который весной закончится, Россия не в состоянии. Кстати, еще одно свидетельство промышленной деградации. Зато повышение цен снова ставит вопрос об американском сланце, который пережил очередной спад цен и теперь снова попадает в относительно благоприятный отрезок.

Однако основной фактор спроса на сырье все эти флуктуации совершенно не затрагивают. Наметившаяся тенденция на ликвидацию среднего класса во всех развитых странах неизбежно ведет к существенному сокращению экономических отраслей и секторов, ориентированных именно на этот социальный слой. А значит – с некоторым отставанием от сокращения спроса сокращается и промышленное производство, потребление разных видов сырья, соответственно, и потребление энергии. Что неизбежно ведет к кризису в "бензоколонках", которые вынуждены жестко конкурировать между собой в условиях падающего в долгосрочной перспективе рынка. В этом случае выживает тот, кто более развит технологически, у кого лучше управление, кто обладает большими резервами устойчивости. И это точно не Россия.

В этом смысле короткий сезонный всплеск цен – просто возможность ухватить еще одну порцию воздуха для безнадежно тонущего. Продление агонии. Но тут ничего не поделаешь – модель экономики, ориентированной на продажу сырья за рубеж, критически зависима от внешнего по отношению к нам фактора спроса. Мы можем только как-то приспосабливаться к ухудшающейся ситуации, но и только.

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