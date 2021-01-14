Ученые предупреждают о возможности наступления нового ледникового периода

14.01.2021, 20:30, Новости дня

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Исследователи Кардиффского университета утверждают, что после окончания процесса глобального потепления может наступить очередной ледниковый период. В прошлый раз было именно так, отмечают ученые. Сначала земная поверхность перегрелась, резко изменился круговорот воды и воздуха, а затем значительную часть суши и океанов сковали льды, которые тают до сих пор.

Также специалисты напомнили, что в истории Земли резкие похолодания и потепления происходили циклически, сменяя друг друга.

Главная опасность в изменении циркуляции воды в океанах. Если огромные массы в теплых и холодных течениях перестанут переносить тепло с экватора ближе к полюсам, там все замерзнет за очень короткий срок. А ведь известно, что круговорот обеспечивают именно ледники, которые сейчас быстро исчезают.