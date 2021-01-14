Мнение: Объявить импичмент Байдену

14.01.2021, 20:24, Разное

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В Палате Представителей республиканцы планируют начать попытки процедуры импичмента Байдена сразу после инаугарации.

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин инициирует процедуру импичмента сразу после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

В конгрессе США заявили о планах инициировать импичмент Байдена. Об этом она написала в Twitter.

«21 января я подам документы об импичменте избранного президента Джо Байдена. 75 млн американцев устали от бездействия. Пришло время занять свою позицию. Я горжусь тем, что являюсь голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы», — заявила член конгресса.

По словам Грин, президент США не может злоупотреблять властью и был подкуплен властями других стран и «китайских и украинских энергетических компаний».

https://russian.rt.com/world/news/822226-baiden-ssha-impichment – цинк

Есть ли шанс провести импичмент Байдену при текущем составе Палаты Представителей? Конечно же нет. У республиканцев возможно хватит голосов для вынесения решения на голосование, но нужных голосов они не наберут, даже если выяснится, что Байден по ночам насилует черных девочек-инвалидов.

Если ли шанс попиарится в глазах огромного электорта Трампа? Конечно. Электорат Байдена как раз и ждет чего-то подобного. Вне рамок старой политической политкорректности.

Если ли шанс набрать политические очки на подточенной легитимности Байдена? Безусловно. Те, кто продолжат говорить открыто, что Байден украл выборы, на фоне будущих проблем демократического правления, будут аккумулировать вокруг себя всех недовольных, так как это дает легкое понимание – почему лучше не становится.

На фоне вялого республиканского истеблишмента, у различных демагогов и популистов действующих в стилистике Трампа, будут открываться большие возможности для работы с его электоратом. И это проблема не только для демократов, которым будут постоянно напоминать о том, что Байден нелегетимный коррупционер, который украл выборы. Это в первую очередь проблема для Республиканской партии, верхушка которой втайне мечтает о том, чтобы все было так, как было до Трампа. Но фокус в том, что так как было до Трампа уже не будет – Трамп слишком сильно изменил представления о норме для большинства избирателей республиканской партии. И в новой реальности, уже вот такие призывы объявить импичменте "коммунистическому шпиону Байдену" как раз и являются нормой для подобных неореспубликанских политиканов. Просто одни это уже поняли, а другие еще нет.

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