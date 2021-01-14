 

Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной

14.01.2021, 20:22, Новости дня
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Российский продюсер Яна Рудковская, которая ранее вакцинировалась от коронавируса, 14 января в Instagram Stories обнародовала результаты теста на антитела, который был проведен днем ранее. 

“3200. На максимуме. Не зря прививалась”, – прокомментировала она публикацию.

Скриншот: rudkovskayaofficial / Instagram

13 января Рудковская заявила, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”, не уточнив при этом дату вакцинации.

Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале “Медузы” от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”, жалуются на побочные эффекты.

От коронавируса уже вакцинировались российская телеведущая Тина Канделаки, певица Алена Апина, продюсер Максим Фадеев.

Российский певец Сергей Шнуров, его коллега Лолита Милявская и актриса Мария Шукшина заявили, что не намерены вакцинироваться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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