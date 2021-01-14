Ученые: К 2050 году Земля достигнет критической температуры

14.01.2021, 20:18, Разное

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Учёные из США и Новой Зеландии установили, что к 2050 году температура на Земле достигнет критических значений. Подобный исход связан с уменьшением поглощения углерода растениями и повышением выделяемых вредных веществ человечеством.

Исследователи из Университета Северной Аризоны и Университета Вайкато изучили 20-летние показатели крупных биомов на Земле. Это самое масштабное исследование, проводимое вне лабораторных условий. Учёные анализировали не только количество вырабатываемого человечеством углекислого газа, но и способность планеты поглощать и перерабатывать его, а также эффективность поглощения и сохранения углерода в растениях. Оказалось, что эффективность переработки сильно зависит от количества вещества в самих деревьях и кустарниках. Таким образом, чем больше углерода перерабатывают биомы на Земле, тем менее эффективнее они становятся. Эксперты решили посчитать, как долго ещё температура на поверхности планеты будет приемлемой. По самым скромным подсчётам, у человечества есть время только до 2050 года. Именно тогда показатели достигнут критических значений.

Эксперты рассказали и о другой опасности, которая неизменно настигнет все страны. Речь идёт о вымирании целых биомов на планете из-за высокой температуры. Самыми первыми пострадают тропические леса Амазонии. Из-за критических значений они не смогут больше перерабатывать и накапливать углерод, что приведёт к их гибели. Следом за ними погибнут насаждения в Юго-Восточной Азии. Третьей примет «удар температурой» тайга в РФ и Канаде.