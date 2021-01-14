Ученые: Ежедневная медитация продлевает жизнь

14.01.2021, 20:18, Разное

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Учёные из США установили, что ежедневная медитация способна продлевать жизнь. Она также благотворно сказывается на артериальном давлении и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты проводили исследования на пожилых респондентах в возрасте от 66 до 81 года. В эксперименте приняли участие 202 добровольца. Всем им необходимо было медитировать минимум 25 минут ежедневно. Через три месяца состояние испытуемых заметно улучшилось, о чём они сами и рассказали. Учёные проверили данные и сопоставили их с теми, которые были до эксперимента. Оказалось, что медитативные действия способны заметно снизить артериальное давление. На этом положительные эффекты от ежедневной медитации не заканчиваются. Она не только позволяет снижать уровень стресса и повышает концентрацию, но и способна на 30% снизить риск преждевременной смерти. Всё дело в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, медитация является хорошей профилактикой инфаркта и инсульта.

Не менее важно и снижение уровня стресса. Помимо хорошего настроения, низкий уровень тревоги способствует улучшению всех функций организма. Это позволяет клеткам омолаживаться и, как следствие, продлевать жизни. Причём сама медитация может быть максимально простой. Для неё не требуется особых условий и достаточно сесть в удобное положение и постараться в течение выделенного времени концентрироваться на одной мысли.