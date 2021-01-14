Ученые: Курение повышает риск субарахноидального кровоизлияния

14.01.2021, 20:18, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние курения на процесс функционирования головного мозга человека. Выяснилось, что пагубная привычка повышает риск возникновения субарахноидального кровоизлияния.

В исследовании ученых, представляющих Американскую ассоциацию инсульта (США), были проанализированы генетические данные из британского биобанка более 400 тысяч человек, возрастной диапазон которых составил от 40 до 69 лет. Выборка делалась на основании информации, собранной в 2006-2010 годах. Сведения по заболеваемости САК были собраны на протяжении всей научной работы, а всего к концу её эксперты выявили 904 инцидента субарахноидального кровоизлияния. При этом исследователями реализовалась система оценки генетического риска, включающая генетические маркеры, связанные с риском курения, а далее отслеживалась информация о данном пристрастии, собираемая во время набора каждого исследуемого. В результате учеными был сделан вывод, что взрослые люди, занимающиеся курением, или имеющие генетическую предрасположенность к нему имеют большую вероятность испытать данный опасный вид инсульта.

Субарахноидальным кровоизлиянием (САК) является тип инсульта, возникающий при разрыве кровеносного сосуда на поверхности мозга с последующим его кровоточением в область между внутренней поверхностью черепа и мозгом. Примечательно, что САК в первую очередь поражает взрослых людей, находящихся в среднем возрасте, и в итоге приводит к высокому уровню осложнений и зачастую – к летальному исходе. Об этом пишет Stroke.