Трампизм официально внесён в Международную классификацию болезней

14.01.2021, 20:11, Разное

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По инициативе американских врачей в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) внесено новое психическое расстройство – «трампизм».

«Трампизм – это расстройство личности нового типа, когда пациент очень легко возбуждается, не может контролировать свои эмоции, при этом у него возникает непреодолимое желание руководить большой массой людей. Нам пока до конца не понятен механизм данного заболевания, но, скорее всего, корни его уходят в подростковый возраст и неудовлетворённые сексуальные фантазии. Наша команда проанализировала личность Дональда Трампа и пришла к однозначному выводу, что он страдает этим расстройством. Поэтому мы призываем всех отнестись к нему снисходительно, он глубоко больной человек, которому требуется многолетнее лечение в стационаре. Отметим, что решение ряда сервисов ограничить доступ Трампа к массмедиа и социальным сетям было абсолютно обоснованным и продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Надеюсь, что скоро будет решён вопрос о его принудительной госпитализации», – отметил президент Американской психиатрической ассоциации Брюс Шварц.

Как стало известно, уже завтра Конгресс США рассмотрит вопрос об отрешении Дональда Трампа в связи с его болезнью.

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